Ніколи не даруйте ці речі на День народження: вони приносять невдачу та лихо

Отримувати та дарувати подарунки – це надзвичайно приємно, та навіть у такому радісному процесі потрібно бути обережними. Адже деякі речі можуть бути наповнені негативною енергетикою.

Більшість людей полюбляє подарунки – не тільки через матеріальну складову, але й через те, що це цінний жест уваги, а також доказ любові та турботи. Та, на жаль, не всі подарунки є безпечними.

Цікаво 7 речей, які потрібно прибрати перед початком осені: оселя миттю стане затишнішою

Годинник

Ідея подарувати годинник може спершу видатися вам вдалою, проте, згідно з народними повір'ями, такий подарунок дають до розставання. А в східних країнах навіть вірять, що циферблат відраховує час до смерті людини, тож краще до Дня народження обрати щось інше.

Ножі

Залежно від регіону прикмети можуть дуже сильно відрізнятися, проте здебільшого ніж не є гарним подарунком. Пращури вірили, що він може "обрізати" взаємини між людьми.

Кухонне начиння

Звісно ж, будь-які предмети побуту – це питання індивідуальних переваг кожної людини, і навіть етикет говорить про те, що краще їх не дарувати. І "проти" виступають також й народні прикмети: дарувати порожній посуд – до духовної та матеріальної бідності.

Тож якщо ви вже точно вирішили подарувати людині каструлю, в неї неодмінно потрібно покласти монетку.



Кухонні предмети не можна дарувати / Фото Pexels

Квіти та тварини

Чимало людей не знають, що навіть у квітах у горщиках є своя енергетика. Ну а про те, що просто так дарувати собак чи котів, певно, чули вже всі. Є ризик, що тварина буде небажаною, а рослина не приживеться.

Але якщо ви все ж даруєте щось подібне, потрібно неодмінно попросити викуп – принаймні пару монеток.

Ланцюжки та браслети

Існує прикмета, що якщо подарований ланцюжок колись порветься, люди неодмінно посваряться між собою. А у випадку, якщо його дарує кохана людина – тоді цей подарунок може призвести до розбрату та проблем у стосунках.