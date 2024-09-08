Осінь – це справді напружена пора, та все ж потрібно знайти час і на прибирання. А особливо – на наведення порядку у спальні, адже ця кімната є місцем, що найсильніше впливає на ваше самопочуття. Захаращений простір для сну може погано вплинути на ваш відпочинок та настрій.

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Все під ліжком

У вас є звичка зберігати речі під ліжком? Що ж, можливо, вона далеко не найкраща для організації вашого простору, адже може легко перетворитися на чорну діру, в якій речі просто зникають. Виділіть час для того, щоб розібрати усе там та розподілити: у шафу чи навіть у смітник, якщо ви вже не користуєтеся цими речами.

Одяг, який ви не носите

Незалежно від того, чи ви не носите одяг через те, що він більше вам не подобається, чи не підходить за розміром, залишати його вдома не має жодного сенсу. Набагато краще буде звільнити місце у шафі для нових предметів гардероба, а старі віднести у комісійний магазин чи віддати друзям.

Взуття в аварійному стані

У кожній шафі, певно, знайдеться принаймні одна пара взуття у стані, який вже не придатний до носіння. І навіть якщо ви дуже сильно любите свої туфлі чи кеди, іноді пора просто з ними попрощатися.

Втім, якщо ви все ж не можете цього зробити, ви можете відправити черевики у ремонт, аби подовжити термін їхньої служби.

Старі товари для хобі

Якщо ви певний час займалися якимось хобі, яке вже не плануєте продовжувати, тоді немає жодного сенсу й надалі зберігати речі для нього. Наприклад, саме час восени прибрати непотрібні нитки, матеріали для скрапбукінгу, фарби тощо.

Зайві контейнери для зберігання

Дуже часто контейнери допомагають організувати простір та зробити його чистішим і охайнішим. Та коли їх надто багато, вони самі можуть легко стати джерелом безладу. Замість того, щоб просто складати їх у стоси на полицях, віддавайте їх чи просто викидайте.

Або ж, якщо є така можливість, перенесіть їх на горище чи у підвал.

Сезонний одяг

Звісно ж, осінній одяг варто залишити на полицях. А ось легкі літні майки та шорти з настанням вересня вже можна почати потрохи прибирати. Так ви звільните більше місця у шафі, і невідповідні елементи гардероба не будуть відволікати вас, коли ви будете намагатися зібрати образ на день.

Старі шкарпетки

У всіх людей знайдеться кілька пар старих дірявих шкарпеток. І тут є два варіанти розвитку подій: іноді їх можна заштопати та використовувати далі, а іноді потрібно просто їх викинути без зайвого жалю та замінити на нові.

Або ж ви можете дати старим шкарпеткам нове життя – перетворити їх на ганчірки для чищення тощо.