Астрологи переконують, що Місяць може впливати не тільки на самопочуття людини, але й на те, наскільки вдало пройде збір урожаю тієї чи іншої культури. Тож Поради 24 підготували місячний календар, аби ви могли підібрати найкращі дні для будь-яких робіт.

Цікаво Остерігайтеся цих 3 небезпечних днів: місячний календар на вересень

Коли збирати урожай у вересні

1 вересня – це чудовий час для того, щоб почати збирати урожай на тривале зберігання. Також в цей день можна зібрати насіння та цибулини на посадку.

2 – 4 вересня – це дні молодика, і в цей час радять триматися подалі від городу, якщо це можливо. Збирати овочі та фрукти можна тільки ті, що ви збираєтеся з'їсти найближчим часом.

5 – 8 вересня. В ці дні потрібно взятися за збір гарбузів, кабачків та картоплі. З фруктів найкраще зібрати сливи.

9 – 11 вересня. Хороший час для збору будь-якого врожаю, зокрема і насіння та цибулин. Всі плоди, що ви зберете у ці дні, будуть зберігатися протягом тривалого часу і виглядатимуть свіжими. Можна також зрізати квіти – вони довго стоятимуть у вазі та не будуть в'янути.

12 – 15 вересня. В ці дні ви можете збирати цибулини для того, щоб сіяти їх на наступний рік, проте збір іншого врожаю не рекомендований.

16 – 19 вересня. В ці дні – повня, тож рослини краще не турбувати. В цей час варто зібрати тільки опалі фрукти, натомість ще не чіпати ті, що висять на деревах. Те ж, що ви зберете, краще з'їсти одразу, адже довго залишатися свіжими фрукти не будуть.

20 – 22 вересня. Дуже вдалі дні для збору врожаю, тож потрібно скористатися ними на повну. Можна зібрати яблука, груші та сливи – урожай лежатиме протягом довгого часу та не буде псуватися.

23 – 26 вересня. Варто зайнятися збором урожаю винограду та інших ягід. Можна також збирати городину, яку плануєте переробляти чи зберігати на зиму.

27 – 29 вересня. Хороший час для збору та замочування насіння. Також ви можете заготувати живці та зрізати квіти на букети. Ці дні також підходять і для збору урожаю.

30 вересня – ідеальний день для збору пізніх овочів та фруктів. Втім, зрізати квіти у цей день все ж не радять – вони швидко зів'януть.