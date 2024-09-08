Осень – это действительно напряженная пора, и все же нужно найти время и на уборку. А особенно – на наведение порядка в спальне, ведь эта комната является местом, что сильнее всего влияет на ваше самочувствие. Захламленное пространство для сна может плохо повлиять на ваш отдых и настроение.

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Все под кроватью

У вас есть привычка хранить вещи под кроватью? Что ж, возможно, она далеко не лучшая для организации вашего пространства, ведь может легко превратиться в черную дыру, в которой вещи просто исчезают. Выделите время для того, чтобы разобрать все там и распределить: в шкаф или даже в мусорку, если вы уже не пользуетесь этими вещами.

Одежда, которую вы не носите

Независимо от того, или вы не носите одежду из-за того, что она больше вам не нравится, или не подходит по размеру, оставлять ее дома не имеет никакого смысла. Гораздо лучше будет освободить место в шкафу для новых предметов гардероба, а старые отнести в комиссионный магазин или отдать друзьям.

Обувь в аварийном состоянии

В каждом шкафу, вероятно, найдется по крайней мере одна пара обуви в состоянии, который уже не пригоден к ношению. И даже если вы очень сильно любите свои туфли или кеды, иногда пора просто с ними попрощаться.

Впрочем, если вы все же не можете этого сделать, вы можете отправить ботинки в ремонт, чтобы продлить срок их службы.

Старые товары для хобби

Если вы определенное время занимались каким-то хобби, которое уже не планируете продолжать, тогда нет никакого смысла и в дальнейшем хранить вещи для него. Например, самое время осенью убрать ненужные нитки, материалы для скрапбукинга, краски и тому подобное.

Лишние контейнеры для хранения

Очень часто контейнеры помогают организовать пространство и сделать его чище и опрятнее. Но когда их слишком много, они сами могут легко стать источником беспорядка. Вместо того, чтобы просто складывать их в стопки на полках, отдавайте их или просто выбрасывайте.

Или же, если есть такая возможность, перенесите их на чердак или в подвал.

Сезонная одежда

Конечно же, осеннюю одежду стоит оставить на полках. А вот легкие летние майки и шорты с наступлением сентября уже можно начать понемногу убирать. Так вы освободите больше места в шкафу, и неподходящие элементы гардероба не будут отвлекать вас, когда вы будете пытаться собрать образ на день.

Старые носки

У всех людей найдется несколько пар старых дырявых носков. И тут есть два варианта развития событий: иногда их можно заштопать и использовать дальше, а иногда нужно просто их выбросить без лишних сожалений и заменить на новые.

Или же вы можете дать старым носкам новую жизнь – превратить их в тряпки для чистки и тому подобное.