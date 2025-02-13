Деякі подарунки до Дня закоханих краще не дарувати – про них існують не найкращі прикмети, повідомляє 24 Канал. Тож варто дізнатися про них заздалегідь, аби не притягнути до своїх стосунків сварки та незлагоду.
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Які подарунки на Валентина приносять сварки?
Якщо ви хочете вразити свою другу половинку продуманим подарунком, краще задуматися про те, які ідеї потрібно відмести одразу. І ось кілька речей, які можуть притягнути до закоханих негативну енергетику.
- Парфумерія. Кожна людина має дуже індивідуальні вподобання, і обирати парфуми, доглядову косметику для тіла та волосся тощо – це дуже ризикований крок. Робити це потрібно тільки у випадку, якщо ви точно знаєте, що саме хоче ваша друга половинка. А також езотерики вважають, що такий подарунок може призвести до погіршення стосунків.
- Гострі предмети. На будь-яке свято дарувати гострі предмети не можна – вони начебто приносять невдачу та можуть зіпсувати стосунки між людьми. Тож не варто обирати як подарунок ножиці чи ножі.
- Скляні речі. Чимало людей вже чули забобони, що розбите скло віщує нещастя. Тож дарувати скло точно не варто – так можна "розбити" стосунки.
- Годинник. Вважається, що якщо годинник зупиниться, зіпсуються і стосунки між людьми. Тож дарувати його – ризикований крок. А деякі навіть вірять, що розставання неминуче у будь-якому випадку – навіть якщо механізм надійний і ніколи не зупиниться.
Годинник не можна дарувати на День закоханих / Фото Pexels
Які подарунки на святого Валентина є поганою ідеєю?
Окрім подарунків, що вважаються поганою прикметою, є кілька поширених варіантів, від яких також варто відмовитися – адже вони можуть образити другу половинку та видатися нетактовними.
- Гроші. Дарувати гроші на День святого Валентина можна тільки у випадку, якщо у вас просили саме про них. В іншому ж випадку такий подарунок буде сприйнятий як ознака неуважності до побажань та інтересів партнера.
- Побутова техніка та речі для дому. Дуже часто такі подарунки сприймаються як натяк на необхідність господарювати чи прибирати в оселі. А в такий романтичний день це може викликати негативні емоції.
- Фітнес обладнання чи ваги. Такі подарунки можуть вказати на те, що ви критикуєте здоров'я чи зовнішність своєї другої половинки. Тож дарувати такі речі точно не варто.
- Подарункова картка. Це може видатися зручним і практичним варіантом, але такий подарунок до Дня закоханих точно не підходить. Може видатися, наче ви не хочете витратити час на те, аби самостійно обрати індивідуальний подарунок.