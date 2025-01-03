Це треба знати всім: продукти та посуд, які категорично не можна ставити у мікрохвильову піч
Мікрохвильова піч стала незамінною на нашій кухні, втім не все у ній можна розігрівати. Є певний посуд, який не можна ставити у піч, а також страви, оскільки це матиме серйозні негативні наслідки.
Мікрохвильовка є чудовою помічницею на кухні, яка допомагає розігрівати страви, пише 24 Канал з посиланням на BuzzFeed Multiplayer. Втім всім, хто має вдома цю техніку, треба знати про негативні наслідки.
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Перед користуванням мікрохвильової печі треба ознайомитися зі списком того, що категорично в ній не можна гріти.
Металевий посуд
У мікрохвильовій печі небезпечно розігрівати щось в посуді з металу чи в посуді, який містить на собі ці металеві деталі.
Алюмінієва фольга
Не варто в мікрохвильовій печі розігрівати щось в алюмінієвій фользі, інакше вона може загорітися.
Пластикові контейнери
Досить часто ми зберігаємо продукти в пластикових контейнерах, але більшість з них не підходять для розігрівання у мікрохвильовій печі, окрім тих, на яких є позначка, яка свідчить, що розігрівання є безпечним.
У мікрохвильовій печі не можна гріти пластикові контейнери / Фото Pexels
Родзинки
Не варто розігрівати родзинки в мікрохвильовій печі, оскільки вони в ній просто згорять. А свіжий виноград може просто розірватися й заплямувати всю техніку.
Соус без кришки
Ніколи не ставте у мікрохвильовку соус у відкритій посудині, бо після нагрівання залишки опиняться по всій мікрохвильовці.
Сирий гострий перець
Також не радимо розігрівати у мікрохвильовій печі сирий гострий перець. У ньому міститься сполука капсаїцин, яка при нагріванні перетворюється на пару, а випари можуть викликати подразнення при вдиханні та потраплянні в очі.