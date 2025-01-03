Это надо знать всем: продукты и посуда, которые категорически нельзя ставить в микроволновую печь

Микроволновая печь стала незаменимой на нашей кухне, впрочем не все в ней можно разогревать. Есть определенная посуда, которую нельзя ставить в печь, а также блюда, поскольку это будет иметь серьезные негативные последствия.

Микроволновка является прекрасной помощницей на кухне, которая помогает разогревать блюда, пишет 24 Канал со ссылкой на BuzzFeed Multiplayer. Впрочем всем, кто имеет дома эту технику, надо знать о негативных последствиях.

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Перед использованием микроволновой печи надо ознакомиться со списком того, что категорически в ней нельзя греть.

Металлическая посуда

В микроволновой печи опасно разогревать что-то в посуде из металла или в посуде, которая содержит на себе эти металлические детали.

Алюминиевая фольга

Не стоит в микроволновой печи разогревать что-то в алюминиевой фольге, иначе она может загореться.

Пластиковые контейнеры

Довольно часто мы храним продукты в пластиковых контейнерах, но большинство из них не подходят для разогрева в микроволновой печи, кроме тех, на которых есть пометка, которая свидетельствует, что разогрев является безопасным.



В микроволновой печи нельзя греть пластиковые контейнеры / Фото Pexels

Изюм

Не стоит разогревать изюм в микроволновой печи, поскольку он в ней просто сгорит. А свежий виноград может просто разорваться и запятнать всю технику.

Соус без крышки

Никогда не ставьте в микроволновку соус в открытом сосуде, потому что после нагрева остатки окажутся по всей микроволновке.

Сырой острый перец

Также не советуем разогревать в микроволновой печи сырой острый перец. В нем содержится соединение капсаицин, которое при нагревании превращается в пар, а пары могут вызвать раздражение при вдыхании и попадании в глаза.