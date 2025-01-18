5 речей, які не можна класти на ліжко: притягнете хвороби та біду
- На ліжко не можна класти дзеркала, сухі квіти, гроші, прикраси та гострі предмети, оскільки це може призвести до хвороб, негараздів та конфліктів.
- Спальня повинна мати позитивну енергетику, і певні предмети можуть її порушити, викликавши погіршення самопочуття та настрою.
Спальня – це дуже важлива кімната у домі, адже саме тут проходить відпочинок та сон. І дуже важливо, аби вона мала позитивну енергетику.
Ліжко – це майже сакральний предмет у домі, тож у предків було чимало забобонів та прикмет щодо того, що можна і не можна на нього класти, повідомляє 24 Канал. І для того, аби не зіштовхнутися із негараздами та бідами, варто заздалегідь знати про заборонені речі.
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Дзеркало
Здавна дзеркало було не просто предметом, в якому можна оцінити свій вигляд, але справжнім посередником між світом живих та мертвих. Через це дзеркало взагалі не радили вішати у спальні, а особливо так, аби у ньому відображалося ліжко.
Вважалося, що це накличе кошмари на людину, яка спатиме на ньому, а також може призвести до різних хвороб. Не можна також класти дзеркало на постіль – це призведе до численних негараздів та невдач.
Сухі квіти
Засушені квіти – це джерело мертвої енергії, і тримати їх у домі не рекомендують. Але особливо небезпечними вони можуть бути у спальні, де людина спить, а значить, стає особливо вразливою.
Якщо ж сухі квіти опиняться на ліжку, вони можуть викликати погіршення самопочуття та настрою.
Гроші
Не варто класти гроші на ліжко – предки були переконані, що це притягує хвороби, і усі зароблені гроші доведеться витрачати на ліки. В спальні взагалі не радять зберігати свої заощадження, адже в кімнаті має панувати енергетика спокою та сну, тож гроші будуть тут не примножуватися, а "спати".
Гроші не можна класти на ліжко / Фото Pexels
Прикраси
Не варто на ліжко класти дорогоцінне каміння та метали, а також свої улюблені прикраси. Особливо небезпечною є біжутерія – ці камені та метали начебто є пустими, і під час сну будуть забирати вашу енергетику.
Через це людина може почуватися втомленою та незадоволеною.
Гострі предмети
Такі речі несуть енергетику сварок та конфліктів, тож краще не нести у спальню ножі, ножиці, голки та шпильки. А якщо покласти їх на ліжко, можна наразитися на чвари з другою половинкою.
Ще одна прикмета – не можна шити, сидячи на ліжку.