Не всі люблять шкірку помідорів, тому часто її знімають, додаючи до різних страв, пише 24 Канал з посиланням на 5-Minutes Crafts. Окрім того, очищувати помідор потрібно для приготування томатного супу чи соусу, тому ділимося лайфхаками, які пригодяться для багатьох господинь.

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Ошпарте й охолодіть

На помідорі зробіть X-подібний розріз в нижній частині помідора, а тим часом наповніть ємність з водою та кількома кубиками льоду й поставте на вогонь каструлю з водою й доведіть її до кипіння. Опустіть помідор на 30 секунд, допоки шкірка не стане м’якою. Далі поставте помідор у холодну воду на кілька секунд, а коли він трохи охолоне, вийміть з води й легко зніміть шкірку.



Поради для очищення помідорів / Фото 5-Minutes Crafts

Нагрійте на вогні

Помідор всередині треба проткнути виделкою й протримати над розпеченою плитою кілька секунд. Повільно обертайте помідор на відстані 5 – 10 сантиметрів від вогню, а коли шкірка вже стане м’якою, просто зніміть її пальцями.



Поради для очищення помідорів / Фото 5-Minutes Crafts

Поставте у мікрохвильову піч

Зробіть ножем X-подібний розріз в нижній частині помідора. Також можна зробити ще кілька додаткових надрізів з боків та зверху, щоб процес очищення шкірки був легшим. Покладіть помідори в мікрохвильову піч та розігрійте впродовж 30 секунд, а далі просто обережно зніміть шкірку пальцями.



Поради для очищення помідорів / Фото 5-Minutes Crafts