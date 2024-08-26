5 речей, які ніколи не можна класти на підвіконня: принесуть біду та нещастя

Виявляється, існує чимало речей, які, згідно з народними прикметами, не можна класти на підвіконня, адже це може призвести до того, що в дім потрапить нещастя. Тож варто переконатися, що ви не робите цих прикрих помилок.

Дуже часто підвіконня стають місцем, куди ставлять речі, яким не знайшлося місця деінде. І робити так не можна – принаймні, так стверджують прикмети. Але особливу увагу потрібно звернути на 5 предметів, які можуть бути небезпечними.

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Ключі від дому

Класти ключі на підвіконня – це одна з найгірших прикмет. Вважається, що так можна притягнути у дім проблеми та бідність. Тож краще складати їх десь у іншому місці – наприклад, вішати на спеціальний гачок. Так на вас не впливатиме погана енергетика, а річ буде завжди легко знайти.

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Фотографії

Якщо у вас вдома всі підвіконня заставлені фотографіями у рамках, можливо, настав час замислитися про перестановку. Річ у тім, що езотерики переконані, що таке розміщення світлин може притягнути проблеми у життя тих, хто на них зображений. І при цьому навіть неважливо, чи це дійсно фотографія в рамці, чи ви просто поклали альбом з фотографіями біля вікна.

Порожні місткості

Класти на підвіконня порожні банки, пляшки чи вази також не можна. Вважається, що це буде притягувати у дім пустоту, злидні та сварки. Втім, розв'язати проблему надзвичайно просто: потрібно виділити спеціальну шухляду у шафі для таких речей та ставити їх туди.



Ставити пусті пляшки на підвіконня не можна / Фото Pexels

Їжа

Ще одна погана прикмета – це їжа на підвіконні. Пращури зазвичай ставили гарячі страви на підвіконня тільки у день похорону – аби душа померлого могла востаннє насититися в домі.

Рушник

Рушники також дозволялося класти на підвіконня тільки у поминальні дні. Увесь інший час краще тримати ці предмети деінде, аби вони не притягували лихо та погану енергетику.