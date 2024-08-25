Експерти вже давно віднайшли чимало способів використання деяких речей для одного призначення для зовсім різних застосувань. Це стосується і лаку для волосся, і вушних паличок, а тепер фахівці розповіли, що ж можна зробити з лаком для нігтів.

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Заклеювання конверта

Якщо не вдається заклеїти конверт спеціальним липким способом або ж вдома немає клею – скористайтеся лаком для нігтів, однак найкраще брати прозорий лак, а не яскравий.

Маркування ключів

У тому випадку, якщо у вас є багато ключів, ви можете пофарбувати кожен з них певним кольором лаку для нігтів. Таким чином ви будете знати, що кожен колір ключів призначений для певного виду дверей чи будинку.

Фарбування нитки

Кожен з нас стикався з гіркою ситуацією, коли нитку просто неможливо запхати у голку. Вам треба просто взяти трішки лаку та змастити край нитки, дати кілька хвилин на підсихання і тоді нитка неодмінно швидко просунеться у вушко голки.



Лаком для фарбування нігтів можна склеїти нитку / Фото Pexels

Антислизькість шкарпеток

Якщо ваші шкарпетки ковзають по кахельній чи дерев’яній підлозі, скористайтеся прозорим лаком для нігтів. На вовняній шкарпетці не буде плями і вона більше не буде ковзати.

Зупинка розповзання стрілок

Лак для нігтів чудово працює у тих випадках, якщо на колготках утворилися незначні стрілки. Ситуацію це повністю не врятує, але в критичних випадках, коли треба виходити з дому, а інших колготок немає – скористайтеся лаком для нігтів.

Збереження ґудзиків

Щоб не переживати, що з сорочки випаде ґудзик – просто нанесіть трохи прозорого лаку. Він створює захисний шар, який дозволить ґудзику триматися на місці.