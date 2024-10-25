Зробите лише гірше: що ні в якому разі не можна мити водою

Вода вважається чи не основним засобом чищення, втім використовувати її треба з обережністю, оскільки якщо постійно нею мити певні предмети, то можна скоротити їхній термін придатності.

Чимало господинь вдома вдаються до найшвидшого способу прибирання – витирають меблі вологою ганчіркою чи освіжують підлогу миттям, втім деяким предметам вода може нашкодити, пише Southern Living.

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Що не можна мити водою

Дерев’яні меблі та підлогу

Деревина вбирає в себе вологу, тож через постійне миття підлога може прогинатися, тріскатися та деформуватися. Щоб уникнути пошкодження підлогу треба протирати насухо ганчіркою.

Меблі зволоженою ганчіркою не варто витирати. Для цього є спеціальні засоби, які знайдуться в кожному магазині.

Срібло та латунь

Латунні та срібні вироби мають захисне покриття, яке може стиратися від постійного контакту з водою. Не можна нею чистити столове срібло, оскільки рідина може залишити на металі плями, через що виникатиме в майбутньому корозія.

Звичайна чи декоративна цегла

Рідина може розчинити сіль та мінерали, які містяться в цеглі. У результаті – цегла може мати ще гірший вигляд. Однак найгірше, що робить вода – це потрапляючи в пори цегли, просто руйнує її.



Водою не можна мити деякі поверхні / Фото Pexels

Газові конфорки

Не варто водою їх мити, оскільки якщо вона потрапить в систему запалювання, то призведе до пошкодження окремих компонентів чи всього газового обладнання. А ще волога може викликати несправності газових клапанів та сприяти в майбутньому виникненню корозії.

Музичні інструменти

Не можна навіть протирати вологою ганчіркою музичні інструменти з дерева. Рідина може призвести до набухання чи тріщин. Витирати музичні прилади потрібно лише ганчірками та спеціальними засобами для очищення.