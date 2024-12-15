Ніколи не носіть їх у кишені: 5 предметів, що притягують невдачі

Кишені – це дуже зручний спосіб носити невеликі предмети і не забути їх десь. Якщо хочеться тримати щось постійно при собі, це буде найкращий метод зберігання. Але підходить він не для всього.

Кишені – це просто місце для зберігання різних невеликих дрібничок. Це також частина одягу, що оповита прикметами та забобонами, повідомляє 24 Канал. І для того, аби уникнути негараздів, варто запам'ятати, що носити у них не можна.

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Гострі речі

Народні прикмети стверджують, що носити гострі предмети у кишенях – як-от шпильки, ножі чи ножиці, не варто. Такі дії можуть призвести до того, що людина буде втягнута у конфлікти та небезпеки.

Брудні речі

Тут варто думати не тільки про прикмети, але також і про гігієну – носіння брудних речей у кишенях призведе до того, що вам доведеться набагато частіше прати одяг. Але, окрім того, це вважається поганим знаком, що притягує невдачу та численні негативні події.

Гроші

Грошам потрібний порядок і облік. У кишенях їх можна легко загубити, але існує також і прикмета про те, що таке їхнє носіння відлякує від людини удачу та її ж заощадження. До грошей варто ставитися шанобливо, і тоді вони будуть примножуватися.



Гроші не варто носити в кишені / Фото Pexels

Чеки та квитки

Якщо ви купили трамвайний квиток, не варто його потім місяцями зберігати у кишенях – це призведе тільки до численних проблем та плутанини у власних речах. Те саме стосується і чеків з магазинів – ось тільки вони, за повір'ями, можуть притягувати також і фінансові труднощі.

Фотографії людей

Носити чужу, чи навіть свою фотографію у кишені – це надзвичайно поганий знак. Вважається, що це може призвести до великої кількості негараздів для людини, що зображена на знімку – особливо, якщо ви випадково пошкодите чи загубите фото, що досить імовірно під час зберігання у кишені.