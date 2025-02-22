Езотерики попереджають, що кожна річ, яку ви носите із собою, має свою енергетику – і далеко не завжди вона позитивна, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож краще викласти їх відразу, аби не притягувати до себе негаразди.

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Чеки та квитанції

Якщо ви звикли тримати у сумочці неоплачені рахунки, можете таким чином ненавмисно спровокувати фінансові ускладнення. І для того, аби уникнути таких ситуацій, радять оперативно вилучати та впорядковувати свої рахунки.

Та навіть чеки з магазинів носити з собою не радять – вони начебто відлякують енергію грошей від вашої сумки, а значить – і гаманця. В сумочці, де чимало згадок про покупки, гроші водитися не будуть.



Чеки зберігати у сумці не можна / Фото Pexels

Дрібнички від колишніх

Зберігати в сумці дрібнички, що пов'язані із колишнім романтичним партнером, не варто – це може призвести до того, що почуття самотності продовжиться. Також така сумочка і дрібнички у ній можуть притягнути до вас не найкращих кавалерів.

Тож навіть якщо дрібнички дуже цінні для вас, краще тримати їх на спеціально відведеному місці вдома, а не носити із собою.

Зламані чи пошкоджені речі

Носіння пошкоджених і зламаних речей поволі притягує у ваше життя негатив. Тож намагайтеся періодично переглядати вміст своєї сумки та викидати з неї кожну річ, яка вже не виконує свою функцію. Так ви уникнете негативних наслідків прикмети.