5 речей, які вам насправді не потрібні вдома: настав час їх позбутися

Кожного разу, коли ви хочете оновити свій дім чи зробити поверхневий ремонт, у вас може з'явитися бажання купити нові речі та меблі. Втім, набагато кращим способом покращити своє житло буде навпаки, викинути непотрібний мотлох.

Коли ви робите ремонт, ви вже приблизно уявляєте, що вам потрібно зробити. Але як щодо речей, які нізащо не потрібно робити? Тож перед тим, як натискати "додати до кошика" на черговому сайті, спершу переконайтеся, що вам справді потрібна ця річ.

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Комплекти меблів

Можливо, вам здається, що придбання столів і стільців, диванів та крісел, які ідеально пасують одне до одного – це найкраще рішення для вашої квартири. Втім, дизайнери переконані, що це не так. Такий вибір меблювання може зробити ваш простір надто стерильним і забрати з нього вашу особистість.

Надто багато декору

Звісно, дім без меблів та декору виглядатиме пустим, нудним та незатишним, та якщо його буде надто багато, це може призвести до того, що ваш простір виглядатиме захаращеним.

Мислення "менше – краще", це саме те, що вам потрібно, коли ви обираєте декор, особливо у випадку, якщо ви живете у досить невеликій оселі. Так вона виглядатиме збалансовано, і ті деталі декору, які ви все ж оберете, виглядатимуть яскравими і помітними акцентами.



Велика кількість декору може зіпсувати простір / Фото Pexels

Великі колекції

Звісно, колекціонування може бути веселим і цікавим, та воно також робить простір надзвичайно захаращеним. Замість того, щоб виставляти свої колекції на відкритих полицях, ви можете знайти для них спеціальні ящики чи закриті шафи.

Масмаркет

Якщо ви хочете швидко заповнити свої стіни картинами, тоді у вас може виникнути спокуса купити першу картину, яку ви побачите в інтернеті, проте це точно не найкраща ідея.

Спробуйте триматися якомога далі від загальних та масових витворів мистецтва, адже їм може бракувати індивідуальності. Набагато краще буде пошукати індивідуальні картини, які подобатимуться вам і матимуть якусь історію.

Велика кількість подушок

Коли справа доходить до подушок, іноді у вас їх може бути надто багато. Декоративні подушки й справді можуть створювати затишок, але коли їхня кількість стає надто великою, це може бути непрактичним. Також під час вибору потрібно зважати й на колір та текстуру, щоб не перевантажувати простір.