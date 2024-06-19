Якщо ви хочете висадити магнолію біля свого дому, зачекайте кілька хвилин та зважте всі плюси та мінуси. Поради 24 підготували кілька важливих моментів, про які потрібно знати перед посадкою рослини біля хати.

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Розмір та розвиток магнолії

Ось головний фактор, який вам потрібно врахувати перед посадкою цієї рослини. Деякі сорти магнолії можуть вирости досить великими та займати надто велику площу. І якщо ви посадите рослину на недостатній відстані від будинку, це може призвести до неприємних наслідків: наприклад, конфлікту з фундаментом чи навіть пошкодження стін.

Коріння магнолій

Магнолії – це рослини, що мають досить потужне коріння, і росте воно не тільки широко, але й глибоко. Якщо вона буде надто близько до вашої хати, це призведе до того, що воно проникне під фундамент.

Такий розвиток подій не піде на користь ані магнолії, ані дому: рослина буде рости повільніше, а фундамент може постраждати.

Отож, як далеко від дому потрібно садити магнолію? Досвідчені садівники радять обирати відстань у 5 – 6 метрів для того, щоб уникнути усіх негативних ефектів.



Магнолії потрібно садити уважно / Фото Pexels

Прикмети про магнолії

Попри те, що до рішення садити магнолію біля дому потрібно поставитися виважено, народні прикмети кажуть, що це хороша рослина для енергетики оселі.

Вона не тільки віщує успіх та удачу, але й символізує любов та вишуканість. Магнолія, посаджена біля будинку, неодмінно допоможе зберегти почуття в парі та захистити дім від невдачі.