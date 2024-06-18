Робота на городі іноді потребує дуже багато часу та зусиль. Втім, існують дні, коли краще відкласти інструменти та взагалі не виходити на грядку. І в червні таких днів є кілька.

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Які дні невдалі для праці на городі

В червні на грядках краще не працювати 21, 23 та 30 червня. І причин на це є відразу кілька.

21 червня

У п'ятницю віряни починають готуватися до Трійці, і цей день буде набагато краще присвятити прибиранню оселі та приготуванню святкового столу. Раніше українці вірили, що перед усіма важливими святами в домі потрібно обов'язково навести лад, аби зустріти день у чистоті та гармонії.

Прибирання має також сакральне значення, адже так можна очистити не тільки власний простір, але й думки. Тож замість праці на городі краще присвятити день прибиранню в оселі.



Не в усі дні можна працювати на городі / Фото Pexels

23 червня

Цей день – це свято Трійці, або з Зелені свята. Для вірян воно надзвичайно важливе, тож працювати категорично заборонено. Трійця є символом початку нового життя та оновлення, тож будь-яку працю предки вважали неповагою до свята.

В цей день радять сходити до храму, відвідати родичів чи друзів, а також провести час із близькими.

30 червня

Це – останній день спадного місяця, який вважається вкрай несприятливим для роботи на городі. Тож краще пропустити його у своєму плані прополок та посадок. Робота цього дня не тільки не принесе бажаних результатів, але ще й може нашкодити майбутньому врожаю.

Цей час краще присвятити відпочинку: подумати про майбутнє, зайнятися хобі, запланувати роботу на липень.