Работа на огороде иногда требует очень много времени и усилий. Впрочем, существуют дни, когда лучше отложить инструменты и вообще не выходить на грядку. И в июне таких дней есть несколько.

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Какие дни неудачные для работы на огороде

В июне на грядках лучше не работать 21, 23 и 30 июня. И причин на это есть сразу несколько.

21 июня

В пятницу верующие начинают готовиться к Троице, и этот день будет гораздо лучше посвятить уборке дома и приготовлению праздничного стола. Раньше украинцы верили, что перед всеми важными праздниками в доме нужно обязательно навести порядок, чтобы встретить день в чистоте и гармонии.

Уборка имеет также сакральное значение, ведь так можно очистить не только собственное пространство, но и мысли. Поэтому вместо работы на огороде лучше посвятить день уборке в доме.



Не во все дни можно работать на огороде / Фото Pexels

23 июня

Этот день – это праздник Троицы, или с Зеленые праздники. Для верующих он чрезвычайно важен, поэтому работать категорически запрещено. Троица является символом начала новой жизни и обновления, поэтому любой труд предки считали неуважением к празднику.

В этот день советуют сходить в храм, посетить родственников или друзей, а также провести время с близкими.

30 июня

Это – последний день убывающего месяца, который считается крайне неблагоприятным для работы на огороде. Поэтому лучше пропустить его в своем плане прополок и посадок. Работа в этот день не только не принесет желаемых результатов, но еще и может навредить будущему урожаю.

Это время лучше посвятить отдыху: подумать о будущем, заняться хобби, запланировать работу на июль.