Если вы хотите высадить магнолию возле своего дома, подождите несколько минут и взвесьте все плюсы и минусы. Porady 24 подготовили несколько важных моментов, о которых нужно знать перед посадкой растения возле дома.

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Размер и развитие магнолии

Вот главный фактор, который вам нужно учесть перед посадкой этого растения. Некоторые сорта магнолии могут вырасти достаточно большими и занимать слишком большую площадь. И если вы посадите растение на недостаточном расстоянии от дома, это может привести к неприятным последствиям: например, конфликта с фундаментом или даже повреждения стен.

Корни магнолий

Магнолии – это растения, имеющие достаточно мощные корни, и растет оно не только широко, но и глубоко. Если она будет слишком близко к вашему дому, это приведет к тому, что оно проникнет под фундамент.

Такое развитие событий не пойдет на пользу ни магнолии, ни дому: растение будет расти медленнее, а фундамент может пострадать.

Итак, как далеко от дома нужно сажать магнолию? Опытные садоводы советуют выбирать расстояние в 5 – 6 метров для того, чтобы избежать всех негативных эффектов.



Магнолии нужно сажать внимательно / Фото Pexels

Приметы о магнолии

Несмотря на то, что к решению сажать магнолию возле дома нужно отнестись взвешенно, народные приметы говорят, что это хорошее растение для энергетики дома.

Она не только предвещает успех и удачу, но и символизирует любовь и изысканность. Магнолия, посажена возле дома, непременно поможет сохранить чувства в паре и защитить дом от неудачи.