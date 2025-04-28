Ніколи не робіть на цвинтарі ці 5 речей: приречете себе на бідність та біду

Кладовище – це місце, щодо якого існує особливо багато прикмет. І вірити у них, чи ні – кожна людина обирає для себе сама. Та знати про них все ж варто.

Практично в усіх культурах кладовище – це місце, де намагаються поводитися обережно, аби не порушувати спокій мерців, повідомляє 24 канал. І тому спілкуватися із померлими належить особливим чином, аби не потурбувати їх та не накликати на себе їхній гнів.

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Не можна нічого підіймати

Багатьох людей турбує питання, які речі не можна підіймати на цвинтарі та виносити з нього. І відповідь проста – жодні. Якщо ви знайшли щось на цвинтарі, варто його там і залишити, адже вважається, що все, що лежить на кладовищі, належить мерцям. Саме тому заборонено забирати з могил квіти, солодощі та інші предмети.

Окрім того, деякі езотерики не радять також підіймати те, що впало. Втім, у церкві стверджують, що це просто забобон, і залишати на кладовищі речі, які ви випадково впустили, зовсім не обов'язково.

Не хваліться успіхами

Вірили, що якщо сильно хвалитися на цвинтарі, можна прогнівати померлих, і тоді вони накличуть на людину чимало різних неприємностей. Також існує і повір'я про те, що так можна біля могили залишити свою удачу та позбутися грошей.

Але й надмірно скаржитися на життя не варто – померлі начебто можуть вас пожаліти та забрати до себе.



Не можна на кладовищі хвалитися успіхами / Фото Pexels

Не приходьте після заходу сонця

Найкраще цвинтар, згідно з прикметами, відвідувати вранці – коли сонце ще не в зеніті. А ось вночі взагалі приходити не можна, як і ввечері після заходу сонця. В народі вірили, що в цей час доби можна зустріти на кладовищі непривітних духів чи навіть нечисть.

До речі, раніше ми вже розповідали, які рослини можна посадити на кладовищі у травні. Під час вибору варто враховувати, аби вони були невибагливі та добре росли без поливу навіть тривалий час.

Не обертатися

Вірили, що коли покидаєте цвинтар, не можна озиратися та дивитися на могили через плече – так ви можете закликати духів слідувати за вами та привабите у життя проблеми й біду.

Не приходьте з порожніми руками

Важливо принести покійному хоча б невеликий дарунок, аби вшанувати його пам'ять. Священники також радять приносити квіти – але парну кількість, або ж трохи поминальної їжі, яку згодом залишають на могилі.

А ось їсти на кладовищі не варто – це начебто може образити мертвих. Не радять також залишати алкоголь чи їжу у скляному посуді – це вважається поганою прикметою.