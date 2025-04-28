Никогда не делайте на кладбище эти 5 вещей: обречете себя на бедность и беду

Кладбище – это место, относительно которого существует особенно много примет. И верить в них или нет – каждый человек выбирает для себя сам. Но знать о них все же стоит.

Практически во всех культурах кладбище – это место, где стараются вести себя осторожно, чтобы не нарушать покой мертвецов, сообщает 24 канал. И поэтому общаться с умершими предстоит особым образом, чтобы не побеспокоить их и не навлечь на себя их гнев.

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Нельзя ничего поднимать

Многих людей беспокоит вопрос, какие вещи нельзя поднимать на кладбище и выносить с него. И ответ прост – никакие. Если вы нашли что-то на кладбище, стоит его там и оставить, ведь считается, что все, что лежит на кладбище, принадлежит мертвецам. Именно поэтому запрещено забирать с могил цветы, сладости и другие предметы.

Кроме того, некоторые эзотерики не советуют также поднимать то, что упало. Впрочем, в церкви утверждают, что это просто суеверие, и оставлять на кладбище вещи, которые вы случайно уронили, совсем не обязательно.

Не хвастайтесь успехами

Верили, что если сильно хвастаться на кладбище, можно прогневать умерших, и тогда они накликают на человека немало разных неприятностей. Также существует и поверье о том, что так можно возле могилы оставить свою удачу и избавиться от денег.

Но и чрезмерно жаловаться на жизнь не стоит – умершие вроде бы могут вас пожалеть и забрать к себе.



Нельзя на кладбище хвастаться успехами / Фото Pexels

Не приходите после захода солнца

Лучше всего кладбище, согласно приметам, посещать утром – когда солнце еще не в зените. А вот ночью вообще приходить нельзя, как и вечером после захода солнца. В народе верили, что в это время суток можно встретить на кладбище неприветливых духов или даже нечисть.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие растения можно посадить на кладбище в мае. При выборе следует учитывать, чтобы они были неприхотливы и хорошо росли без полива даже длительное время.

Не оборачиваться

Верили, что когда покидаете кладбище, нельзя оглядываться и смотреть на могилы через плечо – так вы можете призвать духов следовать за вами и привлечете в жизнь проблемы и беду.

Не приходите с пустыми руками

Важно принести покойному хотя бы небольшой подарок, чтобы почтить его память. Священники также советуют приносить цветы – но четное количество, или немного поминальной еды, которую впоследствии оставляют на могиле.

А вот есть на кладбище не стоит – это вроде бы может обидеть мертвых. Не советуют также оставлять алкоголь или еду в стеклянной посуде – это считается плохой приметой.