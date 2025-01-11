Наші пращури були переконані, що кухня – це кімната у домі, що має дуже потужну енергетику, і тому є кілька заборон щодо речей, які там можна робити. Якщо ж їх порушити, є ризик притягнути бідність та нещастя, повідомляє 24 Канал.

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Не можна сидіти на столі

Давні повір'я щодо цього досить категоричні: на столі сидіти суворо заборонено, адже так можна відлякати усі гроші з дому. Пов'язано це з тим, що їжу на стіл посилає Бог, і зневажливе ставлення до цього місця може його начебто прогнівити.

Їсти без скатертини

Вважалося, що якщо не розстеляти скатертину перед трапезою, можна приректи себе на бідність. Тим паче не можна за непокритий стіл садити гостей. Скатертину клали і для того, аби людей, які їдять за столом, супроводжувала удача в усіх справах.

А ось ще одна несподівана народна мудрість – під скатертину можна покласти монетку, і це має притягнути до дому багатство.

Позичати посуд

Не варто приносити у дім посуд від сторонніх людей. Але якщо заборона все ж порушена, не можна віддавати тару пустою – обов'язково потрібно щось в неї покласти, і тільки так вдасться зберегти благополуччя в оселі.



Позичати посуд не варто / Фото Pexels

Тим паче не можна повертати посуд брудним – інакше можна накликати на себе чимало невдач. До речі, давати чужим людям свій посуд також не радять, так само як і зберігати вдома пошкоджений і надщерблений.

Замітати під час обіду

Прибирання краще відкласти до закінчення трапези. Інакше є ризик когось обмести – а це забирає щастя в людини та навіть може накликати на неї хвороби. Також на кухні не можна замітати після заходу сонця.

Залишати порожній посуд

Якщо залишити на столі багато пустого посуду, це може привабити до родини бідність. Начебто порожній посуд приносить у сім'ю бідність. Як тільки місткість з їжею стає пустою, її потрібно одразу ж прибрати зі столу.