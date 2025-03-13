Не робіть цього під час грози, аби не накликати біду: важливі прикмети

Блискавка для багатьох людей залишається жахливим та загадковим явищем природи. А предки навіть вірили, що деякими діями її можна випадково накликати на свій дім.

Гроза та блискавка – це явища, що оточені незліченною кількістю прикмет та забобонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож з давніх часів існували й заборони на деякі дії під час грози, аби не накликати на себе та на свій дім лихо.

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Що не можна робити у грозу?

Предки вірили, що якщо під час грози блискавка влучила в якийсь предмет, за ним або ж у ньому в цей час ховався біс. А якщо уражений предмет згорав, і на його місці залишався попіл, то вірили, що чорт вбитий "божою рукою".

Саме тому будинки, що були вражені блискавкою, начебто не поспішали гасити. До того ж вірили, що пожежу, що зайнялася від блискавки по правиці Божій, можна згасити тільки молоком.

Одна важлива прикмета свідчить, що коли блискає і гримить, нізащо не можна дивитися у дзеркало. Вважалося, що гроза відкриває двері у потойбічний світ, і тоді злі духи можуть проникнути у дім та душу людини через дзеркала.

До речі, заборони стосувалися не тільки грози, але й Повного Місяця – в цей день також не можна було займатися великою кількістю справ, аби не притягти біду.



У грозу не можна дивитися в дзеркало / Фото Pexels

Водночас вірили, що після грози уся вода, навіть дощова, отримує цілющу силу. Через це часто люди виходили та вмивалися краплинами дощу, аби захистити себе від різних хвороб.

Гроза іноді допомагала й примножити достаток: для цього в момент, коли вдаряє блискавка, потрібно було перераховувати гроші. А ось якщо ходити в розпал грози з розпущеним волоссям, можна навпаки втратити гроші.

Не радили займатися важливими справами під час грози – начебто тоді вони не вдадуться, і доведеться переробляти їх пізніше. Також великим гріхом вважалося їхати посередині дороги під час грози.

Для захисту використовували чорних тварин: вважалося, що кілка, корова чи півень потрібного кольору можуть захистити від влучання блискавки. Також обов'язково на Трійцю встромляли у віконні прорізи, щілини під дахом березові гілочки – це також захищало дім.