Повня – це час, коли Місяць перебуває у своїй повній фазі, пише 24 Канал з посиланням на Радіо Трек. Здавна в цей день люди намагалися нічого не робити, щоб не привернути у своє життя нещастя. Є кілька заборон, які треба максимально обходити стороною в Повний Місяць.

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Починати щось нове

У Повний Місяць завершується цикл, а не починається новий, тому краще нічого не робити в цей день, щоб не зіткнутися з труднощами. Усі важливі справи потрібно перенести на інший день й намагатися не підписувати важливі документи чи купляти якусь дорогу річ.

Починати нові стосунки

Краще в день день відтермінувати побачення, оскільки початок стосунків у Повню може призвести до того, що вони будуть нестабільними й згодом з партнером можна розлучитися.



У Повню не можна робити багато речей / Фото Pexels

Приймати важливі рішення

Не можна у Повню вирішувати важливі стратегічні питання. Цей день є доволі негативним, тому його варто провести спокійно без вирішення критично важливих справ.

До речі. Якщо хочете підстригти волосся у березні та залучити у своє життя позитивні моменти, то радимо скористатися місячним календарем.

Прибирати оселю

Кажуть, що якщо прибирати в Повню, то можна залучити в життя негативну енергетику. Прибирання потрібно перенести на кращий період й зробити це перед Повним Місяцем або після нього.

Заводити домашніх тварин

За прикметами, не можна у Повню заводити тварин, оскільки це призведе до поганих наслідків. Собака чи кішка будуть часто хворіти й приносити господареві постійні проблеми.