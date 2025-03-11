Полнолуние – это время, когда Луна находится в своей полной фазе, пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Трек. Издавна в этот день люди старались ничего не делать, чтобы не привлечь в свою жизнь несчастье. Есть несколько запретов, которые надо максимально обходить стороной в Полнолуние.

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Начинать что-то новое

В Полнолуние завершается цикл, а не начинается новый, поэтому лучше ничего не делать в этот день, чтобы не столкнуться с трудностями. Все важные дела нужно перенести на другой день и стараться не подписывать важные документы или покупать какую-то дорогую вещь.

Начинать новые отношения

Лучше в день день отсрочить свидание, поскольку начало отношений в Полнолуние может привести к тому, что они будут нестабильными и впоследствии с партнером можно расстаться.



В Полнолуние нельзя делать много вещей / Фото Pexels

Принимать важные решения

Нельзя в Полнолуние решать важные стратегические вопросы. Этот день является довольно негативным, поэтому его стоит провести спокойно без решения критически важных дел.

Кстати. Если хотите подстричь волосы в марте и привлечь в свою жизнь положительные моменты, то советуем воспользоваться лунным календарем.

Убирать дом

Говорят, что если убирать в Полнолуние, то можно привлечь в жизнь негативную энергетику. Уборку нужно перенести на лучший период и сделать это перед Полнолунием или после него.

Заводить домашних животных

По приметам, нельзя в Полнолуние заводить животных, поскольку это приведет к плохим последствиям. Собака или кошка будут часто болеть и приносить хозяину постоянные проблемы.