5 речей, які ніколи не можна робити після заходу сонця: не всі знають

Наші предки вірили, що темний час доби – це період, коли виходить нечиста сила та різний негатив, тож варто бути особливо обережними. Тому існували заборони на деяку діяльність, яка начебто могла накликати лихо на людину.

Предки вірили, що після заходу сонця варто бути дуже обережними. І деякі завдання краще відкласти до ранку, а не робити їх у темряві, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Виносити сміття

Вірили, що ввечері сміття виносити вже не варто. Вважалося, що взагалі викидати щось після заходу сонця – це не найкраща ідея, адже такий предмет може стати основою для пристріту. А також викидання сміття після заходу сонця начебто може вплинути й на матеріальний добробут родини: з дому зникнуть усі гроші.

Залишати ніж на столі

Після вечері потрібно особливо уважно стежити за тим, аби не залишити на столі гострі предмети – зокрема ніж. Вважалося, що він має негативну енергетику та може спричинити сварки та конфлікти у домі.

Брудний посуд

Також не радили залишати й брудний посуд – він начебто міг розізлити домового, який згодом мститиме, забираючи спокій та сон. Окрім того, пусті тарілки, які залишалися на столі після їжі, начебто могли привабити в дім бідність та безгрошів'я.



Брудний посуд не можна залишати на ніч на столі / Фото Pexels

Давати гроші в борг

Якщо хтось просить грошей після заходу сонця, давати їх не радили – так само вважалося поганою прикметою і брати гроші у борг. Вірили, що якщо порушити цю заборону, можна було назавжди позбутися грошової удачі. А якщо самі візьмете гроші, то начебто будете пів року у боргах, як у шовках.

До речі, обережними варто бути не тільки після заходу сонця. Раніше ми розповідали про 5 речей, які не можна робити на цвинтарі.

Виливати воду

Якщо ви купали ввечері дитину, виливати цю воду не можна було – вірили, що це може накликати проблеми зі здоров'ям. Краще залишити воду аж до ранку й викинути її вже тоді.