5 вещей, которые никогда нельзя делать после захода солнца: не все знают

Наши предки верили, что темное время суток – это период, когда выходит нечистая сила и разный негатив, поэтому стоит быть особенно осторожными. Поэтому существовали запреты на некоторую деятельность, которая якобы могла навлечь беду на человека.

Предки верили, что после захода солнца стоит быть очень осторожными. И некоторые задачи лучше отложить до утра, а не делать их в темноте, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Выносить мусор

Верили, что вечером мусор выносить уже не стоит. Считалось, что вообще выбрасывать что-то после захода солнца – это не лучшая идея, ведь такой предмет может стать основой для сглаза. А также выбрасывание мусора после захода солнца вроде бы может повлиять и на материальное благосостояние семьи: из дома исчезнут все деньги.

Оставлять нож на столе

После ужина нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не оставить на столе острые предметы – в частности нож. Считалось, что он имеет негативную энергетику и может вызвать ссоры и конфликты в доме.

Грязная посуда

Также не советовали оставлять и грязную посуду – она якобы могла разозлить домового, который впоследствии будет мстить, забирая покой и сон. Кроме того, пустые тарелки, которые оставались на столе после еды, вроде могли привлечь в дом бедность и безденежье.



Грязную посуду нельзя оставлять на ночь на столе / Фото Pexels

Давать деньги в долг

Если кто-то просит денег после захода солнца, давать их не советовали – так же считалось плохой приметой и брать деньги в долг. Верили, что если нарушить этот запрет, можно было навсегда лишиться денежной удачи. А если сами возьмете деньги, то вроде будете полгода в долгах, как в шелках.

Кстати, осторожными стоит быть не только после захода солнца. Ранее мы рассказывали о 5 вещей, которые нельзя делать на кладбище.

Выливать воду

Если вы купали вечером ребенка, выливать эту воду нельзя было – верили, что это может навлечь проблемы со здоровьем. Лучше оставить воду вплоть до утра и выбросить ее уже тогда.