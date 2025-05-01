Если на плитке есть старые и липкие пятна, то их не всегда легко отмыть, но от разводов и остатков грязи могут помочь банальные простые средства, пишет 24 Канал.

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Определенные ингредиенты помогут сделать пол идеально чистым и сияющим, и даже оставят приятный аромат на длительное время.

Чем эффективно помыть пол

Вас это может удивить, но мытье пола чаем может вывести пятна и разводы, особенно следы от жира, которые глубоко въелись в поверхность. Черный чай – это простое и доступное средство, которое может сделать пол чистым и свежим. Благодаря тому, что в его составе содержится танин, он имеет прекрасные антибактериальные свойства, поэтому не только хорошо отмывает пол, но и придает ему блеск.

В 500 миллиграммах горячей воды нужно развести 2 пакетика чая и оставить раствор до полного остывания. Далее средство надо развести 2 литрами чистой воды. Этой смесью можно мыть ламинат, плитку, дерево и тому подобное. Хозяйки любят средство за то, что оно не оставляет разводов и не требует даже смывания, а приятный запах чая будет заметным еще длительное время по всей поверхности.



Пол будет блестеть и хорошо пахнуть / Фото Pexels

Замечательное влияние на мытье пола имеет уксус и лимонная кислота. Они удаляют жир и придают поверхности блеск. В воду нужно добавить столовую ложку уксуса и лимонной кислоты. Эксперты говорят, что средство поможет избавиться от бактерий и плесени.

Еще одним хорошим средством для мытья пола считается сода. Нужно насыпать ее в воду для мытья пола, чтобы она убрала все плохие запахи. Аромат после мытья будет очень свежий и приятный.

К слову! Грязь собирается не только на полу. В частности, ранее мы рассказывали, как можно легко отмыть жир с кухонных шкафчиков.

Если хотите, чтобы дом имел невероятный запах, тогда воспользуйтесь эфирными маслами. Нужно добавить всего несколько капель в воду, чтобы пол источал чудесный аромат. Подойдет эвкалиптовое, лавандовое или мятное эфирное масло.