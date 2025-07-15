Ніколи не робіть цього на порозі: 3 дії, що впускають негаразди у дім

Поріг для предків був не тільки входом у кімнату, а справжнім захистом – і тому до нього ставилися з великою повагою. Навіть зупинятися на ньому зайвий раз вважалося не дуже хорошим знаком.

Предки вірили, що саме поріг захищає оселю від зла, і тому на порозі не можна робити кілька речей: адже це може порушити захист та пропустити негативну енергетику в оселю, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Що не можна робити на порозі?

Розмовляти через поріг

Предки вірили, що якщо людина хоче поговорити, її потрібно запросити в дім. А ось якщо говорити через поріг, це може призвести до появи конфліктів між людьми та безглуздих сварок.

Вважалося, що так можна навіть зіпсувати стосунки зі співрозмовником – і ненароком сказана фраза порушить дружбу.

До речі, раніше ми розповідали про іншу прикмету – виявляється, в домі може бути річ, яка блокує удачу та гроші, і її краще терміново позбутися.

Стояти на порозі

Предки не радили стояти на порозі – передусім через те, що тоді двері у дім стоять відчиненими, а це порушує захист. Оселя залишається беззахисною, і в цей час нечисть та негативна енергія можуть проникнути всередину.

Окрім того, це відкриває дорогу в дім і небажаним гостям.

Вважалося, втім, гарною прикметою, якщо собака чи кіт люблять спати біля порога – це є знаком, що з енергетикою оселі все в порядку.



Стояти на порозі не можна / Фото Pexels

Передавати через поріг

Певно, про цю прикмету чули вже всі – якщо потрібно щось взяти чи віддати, людину потрібно впустити в дім, або ж вам потрібно самим вийти. Якщо передавати через поріг, це може призвести до того, що ви віддасте свій достаток та удачу, а також залучите у своє життя бідність та неприємності.