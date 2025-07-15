Никогда не делайте этого на пороге: 3 действия, которые впускают проблемы в дом

Порог для предков был не только входом в комнату, а настоящей защитой – и поэтому к нему относились с большим уважением. Даже останавливаться на нем лишний раз считалось не очень хорошим знаком.

Предки верили, что именно порог защищает дом от зла, и поэтому на пороге нельзя делать несколько вещей: ведь это может нарушить защиту и пропустить негативную энергетику в дом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Что нельзя делать на пороге?

Разговаривать через порог

Предки верили, что если человек хочет поговорить, его нужно пригласить в дом. А вот если говорить через порог, это может привести к появлению конфликтов между людьми и бессмысленным ссорам.

Считалось, что так можно даже испортить отношения с собеседником – и ненароком сказанная фраза нарушит дружбу.

Кстати, ранее мы рассказывали о другой примете – оказывается, в доме может быть вещь, которая блокирует удачу и деньги, и от нее лучше срочно избавиться.

Стоять на пороге

Предки не советовали стоять на пороге – прежде всего из-за того, что тогда двери в дом стоят открытыми, а это нарушает защиту. Дом остается беззащитным, и в это время нечисть и негативная энергия могут проникнуть внутрь.

Кроме того, это открывает дорогу в дом и нежелательным гостям.

Считалось, впрочем, хорошей приметой, если собака или кот любят спать у порога – это является знаком, что с энергетикой дома все в порядке.



Стоять на пороге нельзя / Фото Pexels

Передавать через порог

Вероятно, об этой примете слышали уже все – если нужно что-то взять или отдать, человека нужно впустить в дом, или же вам нужно самим выйти. Если передавать через порог, это может привести к тому, что вы отдадите свой достаток и удачу, а также привлечете в свою жизнь бедность и неприятности.