Нізащо не робіть цього на цвинтарі: накличете хвороби та лихо

Кладовище здавна було обплутане великою кількістю прикмет. І їхнє порушення, вірили люди, може притягнути не найкращі наслідки.

Предки здавна боялися накликати на себе гнів померлих, а тому ставилися до них з великою повагою, а на кладовище ходили обережно. Під час відвідин цвинтаря потрібно було дотримуватися певного переліку правил, повідомляє 24 Канал.

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Коли не можна ходити на кладовище?

Найкращий час, аби відвідати цвинтар – це до обіду. Вірять, що саме у цей час Бог нібито дозволяє померлим зустрітися зі своїми рідними. Езотерики також переконані, що тільки у ранковий час люди захищені від зіткнень з потойбічним та небезпечним, а також мають захист від втрати енергії на кладовищі.

Окрім того, вірили, що є два дні тижня, коли цвинтар відвідувати не варто – у суботу та середу. А ось після заходу сонця приходити на цвинтар не радять нікому. Вірили, що коли сонце починає йти на захід, мертві душі виходять на "полювання" – і кожна людина, що порушила їхній спокій, може опинитися у потойбічному світі, або ж приректи себе на нещастя та біду.

Заборонено також приходити на цвинтар у деякі найважливіші християнські свята – зокрема, не варто робити цього на Трійцю та Різдво. Також не радять ходити у період між Великоднем та Раницею.



На кладовищі варто поводитися обережно / Фото Pexels

Для того, аби захистити себе під час відвідання цвинтаря, краще почитати з самого початку молитву "Отче наш" і попросити Бога про упокій душі померлого. Окрім того, нізащо не можна вихвалятися перед душами померлих, а також хвалитися своїми успіхами. Прикмети стверджують, що так можна поховати свою удачу.

До речі, прикмети також дають відповідь на те, як захистити своє житло від впливу потойбічних сил. Раніше ми розповідали, як за допомогою солі прогнати негатив з оселі.

Але сильно скаржитися на життя також не радять – існує повір'я, що за таку поведінку душа померлого може забрати вас у потойбічний світ. Коли ви йдете з кладовища, краще обов'язково сказати "прощавай", а не "до побачення".

Які є погані прикмети під час відвідин кладовища: