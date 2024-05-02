Що можна і не можна робити в суботу перед Великоднем: основні заборони, які треба знати

Велика субота – це останній день Великого посту, який присвячений спогадам про поховання та перебування в труні тіла Ісуса Христа. Субота є останнім днем посту, тому має ще чимало заборон.

Цей день теж є скорботним, як і Страсна п’ятниця, пишуть Поради 24. У цей день віряни моляться, йдуть в храм та завершують останні приготування вдома до Великодня.

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У народі суботу ще називають тихою, оскільки в цей день не можна веселитися та розважатися. Не варто забувати про піст, який триватиме до 5 травня, тому можна їсти пісний хліб, сирі овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти, мед.



У суботу перед Великоднем не можна прибирати / Фото Pexels

Що можна та не можна робити у суботу

У Велику суботу заборонено займатися хатніми справами вдома: прати, прасувати, мити щось тощо. Саме тому на всі справи відведений Чистий четвер, щоб мати змогу все прибрати до Великодня.

Не можна займатися рукоділлям, брати в руки нитки, голки та ножиці. Забудьте про будь-які городні справи: сіяння чи саджання овочів. Фізична праця та будівельні роботи також заборонені в цей день.

У суботу забороняється риболовля та полювання. Також не бажано ходити на кладовище в останній день посту.

Напередодні Великодня варто допомагати всім близьким та рідним. За можливості зробіть пожертву тим людям, які цього потребують. У суботу роблять останні приготування до свята: фарбують яйця, прикрашають писанки та готують страви до столу.