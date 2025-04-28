Раніше предки були переконані, що зображення людини має дуже велику силу – і тому з ним намагалися поводитися дуже обережно, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож є кілька речей, які зі світлинами робити не можна.

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Рвати фотографії

Зазвичай фото зберігають у спеціальних альбомах та намагаються всіляко захистити від негативного впливу світла, бруду чи пилу. Але іноді буває, що у пориві почуттів люди рвуть фотографії. Робити цього категорично не можна – вірили, що це призведе до біди. Розриваючи фотографію, людина порушує цілісність енергетики – і такий вплив негайно позначиться і на людині, що зображена на світлині, і на людині, яка розірвала фото.

Існує також повір'я, що, розриваючи фотографію, людина навіки змінює свою долю та викреслює з життя людину, яка зображена на світлині. Але також вона розділяє невдачі з тим, хто зображений на фото.



Рвати фотографії не можна / Фото Pexels

Палити світлини

З одного боку, езотерики сходяться на думці, що найкращий спосіб позбутися небажаних фотографій – це спалити їх. А з іншого, попереджають, що просто так зробити цього не можна: потрібно провести спеціальний ритуал.

До речі, обережно потрібно ставитися не тільки до фотографій. Раніше ми розповідали, що потрібно робити зі старим гаманцем, аби не привернути до себе біду.

Перед тим, як палити фото, потрібно ретельно їх переглянути, адже шляху назад вже не буде. Знімки потрібно скласти в стосик зображенням вниз, тоді обернути темною тканиною та прибрати на кілька днів у темне місце.

Після закінчення цього терміну фото дістають та спалюють, не перевертаючи. Найкраще робити це на спеціальній таці, а тоді пересипати кожне спалене фото сіллю. Попіл потрібно ретельно змести та винести з дому.

Згодом його можна або закопати, або ж розвіяти за вітром.