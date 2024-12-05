Здавна предки вважали стіл дуже важливим предметом меблювання, повідомляє 24 Канал. І одна з прикмет стверджує, що одна дія зі столом може накликати лихо на дім – а саме сидіння на ньому.

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Чому не можна сідати на стіл

Наші предки були переконані, що сидіти на столі не можна нізащо, адже через це у житті можуть виникнути величезні проблеми, пов'язані і зі здоров'ям, і з особистим життям, і з фінансовим станом. Є ймовірність, що людина зіштовхнеться з бідністю, самотністю чи численними недугами.

Стіл – це місце, за яким можна їсти та працювати, а ось забруднювати цю поверхню не варто – зокрема й через те, що на цей ж стіл незабаром доведеться ставити тарілки з їжею. Ніколи не можна дозволяти сидіти на столі незнайомому чоловікові – це жест неповаги, який може накликати на дім скандали та хвороби.



На столі сидіти не можна / Фото Pexels

Втім, крім прикмет є й інші причини, чому сидіти на столі не варто – і досить об'єктивні. Перш за все, це неетично та може бути неприємним для інших людей. Сидіти на таких меблях, як стіл – це поганий тон, і не виключено, що комусь це не сподобається, тож зрештою це може призвести до конфлікту.

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До речі, також існує прикмета про те, що не можна стукати по столі – не тільки рукою, але й виделкою, ложкою чи будь-яким іншим столовим наряддям. Не варто на стіл і складати деякі речі – ножі, сумки тощо. Вважається, що так можна притягнути у дім сварки та неприємності.

Ніколи перед сном не залишайте стіл брудним і неприбраним – це одна з найгірших прикмет і віщує нещастя для родини.