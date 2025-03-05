Досвідчені городники вже давно знають, що перед тим, як висаджувати різні культури, потрібно ретельно розпланувати ділянку, аби овочі, що росли поряд, не заважали, а допомагали одне одному, повідомляє 24 Канал. Інакше урожаю може бути значно менше, ніж ви сподівалися.

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Хрін

Садити моркву поряд із хроном точно не радять – адже це може вплинути на смак коренеплоду. Хрін може швидко зробити ваші овочі гіркими на смак, адже це культура з дуже розлогою і потужною кореневою системою. Це, до речі, створює ще одну проблему.

Хрін буде дуже швидко та активно поглинати вологу та мікроелементи з ґрунту, залишаючи зовсім мало ресурсів для моркви, і це призведе до того, що вона виросте дрібною і не надто соковитою.

Буряк

Обидві культури мають схожі вимоги до ґрунту та споживають практично однакові поживні речовини – і через це на сусідніх грядках вони стануть справжніми конкурентами. Через це морква не зможе отримати вдосталь азоту, фосфору та калію, і це зрештою суттєво вплине не тільки на її розмір, але й на смакові якості.

До того ж буряк може швидко розростатися у ширину та зрештою затінить моркву, погіршуючи її фотосинтез.



Буряк не можна садити біля моркви / Фото Pexels

Кріп

Чимало городників взагалі не зважають на цю зелень та дозволяють їй вільно рости по всьому городу чи у міжряддях. Втім, моркві кріп може суттєво нашкодити, адже він швидко росте та забирає з ґрунту чимало вологи та поживних речовин.

І він також виділяє у землю ефірні олії, які можуть сповільнити розвиток моркви. Тож досвідчені дачники ніколи не садять ці рослини поряд.

Капуста

Таке сусідство призведе до того, що ви залишитеся і без врожаю моркви, і без капусти. Рослинам потрібні схожі поживні речовини, і через це вони будуть боротися за них на вашій ділянці. Вам доведеться або досить часто підживлювати обидві культури, або ж рослини не зможуть досить швидко розвиватися та рости.