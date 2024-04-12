Фатальна помилка, яка згубить врожай: що не можна садити біля полуниці

Садити поруч із полуницею можна чимало культур. Проте є й ті, які будуть не дуже приємною компанією для цієї ягоди.

Змішані посадки на городі та в саду обирають з двох основних причин. Перша – це економія місця. Адже господарям доводитися якось викручуватися, якщо вони хочуть розмістити на стандартних 6 сотках і сад, і город, і грядку з пряними травами, і газон тощо.

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Друга причина – корисний вплив рослин одна на одну. Деякі з них можуть відлякувати своїм ароматом шкідників, інші борються з бур'янами, треті полегшують тим, біля кого ростуть, засвоєння корисних речовин з ґрунту.

Поруч з чим не можна садити полуницю

Багатьом може здатися, ніби висаджувати полуницю можна буквально поруч із будь-якою культурою. Проте це дуже небезпечна помилка. Неправильне сусідство може не лише позбавити вас врожаю, а й за кілька місяців викосити всі ваші посадки.

Ніколи не саджайте полуниці поруч з пасльоновими. Саме томати й картопля активно витягують з ґрунту ті ж речовини, які необхідні полуниці, залишаючи її в голоді. Також вони є розповсюджувачами фітофторозу, небезпечного для ягоди.

Дотримуючись сівозміни, можна висаджувати полуницю на ділянці, де пасльонові росли не менше ніж 3 роки тому. За цей час баланс поживних речовин в ґрунті відновиться, а збудники захворювань зникнуть.



Полуницю можна садити не зі всіма рослинами / Фото Unsplash



Шкідливими сусідами для полуниці також є всі рослини сімейства Гвоздикові, соняшники й топінамбур. Останні два ще і затінюватимуть посадки, позбавляючи ягоди найважливішого – сонячного світла.

Своєю чергою, малина, яку часто намагаються посадити разом з полуницею, висушує ґрунт і не залишає своїй сусідці ні ковтка води. А ось капуста, навпаки, потребує настільки рясних поливів, що полунична грядка, що розміщена поруч, може просто потонути.

Загалом полуниця – досить невибаглива в питаннях сусідства культура. Пам'ятаючи ці прості вимоги, ви можете розбавити нею гряди на городі, пристовбурні кола дерев або навіть клумби.