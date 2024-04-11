Не кожна садова ділянка достатньо велика, щоб усі дерева можна було розсадити у правильному порядку – щоб вони не заважали один одному. Найчастіше садівники все ж садять їх по сусідству. Та тут важливо все ж знати правила правильного сусідства.
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Що не можна садити біля яблуні
Найбільший ворог яблуні, якого ви точно маєте запам'ятати – це волоський горіх. Його можна посадити тільки на протилежному боці ділянки, якщо ви хочете отримати хоч якийсь урожай. У листі горіха міститься юглон, а він є природним гербіцидом. Якщо він накопичиться у ґрунті, він знищить будь-яку рослинність навколо.
Ще один поганий сусід для яблуні – це картопля. Якщо ви посадите їх поряд, погіршиться і урожай картоплі, і смак яблук.
Яблуню не можна садити біля картоплі / Фото Pexels
Ось які ще дерева не можна садити біля яблуні:
- персик;
- вишню;
- черешню;
- горобину;
- тополю.
Що можна посадити біля яблуні
Все ж існує чимало культур, які будуть процвітати біля яблуні. І одна з них – малина. Ці дві культури – компаньйони, і можуть добре впливати одна на одну. Коріння малини буде розпушувати землю та насичувати її киснем і азотом, а листя буде захищати яблуню від парші. А ось яблуня може допомогти малині вберегтися від сірої гнилі.
Але є важливий нюанс: сусідство яблуні та малини буде вигідним для рослин тільки у випадку, якщо дерево молоде. Коли ж крона розростеться, малині вже буде некомфортно під яблунею.