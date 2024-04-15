Ягід може зовсім не бути: що не можна садити поруч з малиною

Малина – доволі примхлива ягода. Вона любить багато світла, простору, а також вимоглива до ґрунту і сусідів.

Поруч з деякими рослинами малина не буде рости та родити. Ба більше, вона може зовсім пропасти.

Варто знати Фатальна помилка, яка згубить врожай: що не можна садити біля полуниці

Що не можна садити поруч з малиною

Є не так багато сусідів, яких малина не терпить. Іноді садівники користуються її вибагливістю та висаджують поруч рослини, яких вона не любить, по периметру, щоб кущі сильно не розросталися.

Зокрема, малині не підходять для сусідства щавель та кукурудза. Вони стримують активність ягоди – малина біля них не розростатиметься.

Стручкова квасоля має запах, який не подобається малині. Речовини, які виділяє квасоля, пригнічують ріст нових пагонів кущів.

Своєю чергою, редис і петрушка не лише обмежують ріст, а й впливають на смак малини, тому їх теж не варто садити поруч.

Виноград же забирає з ґрунту всі поживні речовини, не залишаючи малині нічого. Через деякий час вона навіть може загинути.

Вишня теж негативно впливає на врожайність малини. Окрім цього, на її гілках живуть личинки хрущів, які можуть нашкодити кущам. Також сильно пригнічують малину обліпиха і жасмин.



Малина не любить деякі рослини по сусідству / Фото Unsplash

Чи можна садити полуницю поруч з малиною

Полуниця, суниця та лохина дуже погано уживаються поруч з малиною. Їхнє коріння перебуває в землі на однаковій глибині, тож вони починають боротися один з одним за вологу і мікроелементи. Також ці культури можуть заражати один одного хворобами та шкідниками.

З такої ж причини не варто садити малину поруч з картоплею і помідорами – у них спільні хвороби та шкідники.

Які рослини посадити біля малини

Своєю чергою, деякі рослини виконують роль "охоронця" для малини, відлякуючи від неї шкідників, зокрема:

кропива – її треба садити в міжряддях, щоб зменшити кількість комах, які можуть напасти на смачні ягоди;

червона бузина охороняє малину завдяки своєму аромату,

календула, майоран, базилік, морква, цибуля, часник і пижмо приховують аромат малини та відлякують шкідників своїм специфічним запахом.

Є й такі сусіди, яких малина обожнює, а вони, своєю чергою, допомагають підвищити урожай. Мовиться про яблуню, кріп, смородину, ожину, горобину, сливу, грушу, жимолость, ялівець, троянди та барбарис.