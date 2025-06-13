Ці 5 речей ніколи не можна тримати у кухонних шафках: ви й не підозрювали

Кухонні шафки – це дуже цінний простір, який варто використовувати обачно. І якщо вам здається, що місця на кухні ніколи не вистачає, цілком можливо, що ви тримаєте у ящиках деякі непотрібні речі.

Неправильне зберігання речей на кухні – це ключ до безладу. Але зрештою це може призвести навіть до серйозніших проблем – пошкодження деяких речей та їхньої поломки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Кулінарні книги

Кулінарні книги використовуються саме на кухні, і тому їхнє зберігання у кухонних шафках здається досить логічним, втім, краще все ж не класти їх туди. Перш за все, під час приготування їжі, миття посуду та прибирання утворюється досить багато конденсату, вологості – і все це може призвести до пошкодження та деформування сторінок.

Набагато кращим місцем для зберігання книг стане ваша вітальня, спальня чи коридор.

Паперовий посуд

Зручність одноразового посуду складно заперечити: він ідеально підходить для походів на пікніки, прогулянки тощо. Але якщо ви зберігаєте його на кухні, це також може призвести до передчасного псування.

Паперові серветки та тарілки краще покласти у сухому місці, в якому не буде надмірної вологості.

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Паперові рушники

Чимало людей кладуть паперові рушники у кухонні шафки, і це може здатися простим та логічним рішенням. Та набагато кращим місцем для зберігання запасу рушників стане комора чи шафа – або будь-яке інше місце, що розташоване далі від джерел води та вологості.

До речі, раніше ми вже ділилися лайфхаками про те, як використовувати у побуті паперові рушники.

Спеції

Звісно, кухня – це єдине місце, де є сенс зберігати ваші приправи. Втім, і будь-яка кухонна шафка також не підійде. Чимало людей про це не замислюються, та спеції, як і будь-який інший продукт, мають свій термін придатності, і через неправильне зберігання можуть псуватися, втрачати смак та аромат.

Тож точно варто уникати шафок, що розташовані прямо над плитою – де є джерело тепла та пари.



Приправи варто зберігати уважно / Фото Pexels

Засоби для чищення та побутова хімія

Засіб для миття посуду буде логічно тримати біля раковини, але далеко не всі засоби для прибирання мають бути під рукою на кухні.

Чимало з тих засобів, що використовуються для прибирання, містять досить агресивні хімічні речовини, і ви можете ризикувати випадковим зараженням, якщо зберігати їх надто близько до їжі та продуктів.