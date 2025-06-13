Эти 5 вещей никогда нельзя держать в кухонных шкафчиках: вы и не подозревали

Кухонные шкафчики это очень ценное пространство, которое стоит использовать осмотрительно. И если вам кажется, что места на кухне никогда не хватает, вполне возможно, что вы держите в ящиках некоторые ненужные вещи.

Неправильное хранение вещей на кухне – это ключ к беспорядку. Но в конце концов это может привести даже к более серьезным проблемам – повреждения некоторых вещей и их поломки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Кулинарные книги

Кулинарные книги используются именно на кухне, и поэтому их хранение в кухонных шкафчиках кажется достаточно логичным, впрочем, лучше все же не класть их туда. Прежде всего, во время приготовления пищи, мытья посуды и уборки образуется достаточно много конденсата, влажности – и все это может привести к повреждению и деформированию страниц.

Гораздо лучшим местом для хранения книг станет ваша гостиная, спальня или коридор.

Бумажная посуда

Удобство одноразовой посуды сложно отрицать: она идеально подходит для походов на пикники, прогулки и тому подобное. Но если вы храните ее на кухне, это также может привести к преждевременной порче.

Бумажные салфетки и тарелки лучше положить в сухом месте, в котором не будет чрезмерной влажности.

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Бумажные полотенца

Многие кладут бумажные полотенца в кухонные шкафчики, и это может показаться простым и логичным решением. Но гораздо лучшим местом для хранения запаса полотенец станет кладовая или шкаф – или любое другое место, расположенное дальше от источников воды и влажности.

Кстати, ранее мы уже делились лайфхаками о том, как использовать в быту бумажные полотенца.

Специи

Конечно, кухня – это единственное место, где есть смысл хранить ваши приправы. Впрочем, и любой кухонный шкафчик также не подойдет. Многие об этом не задумываются, и специи, как и любой другой продукт, имеют свой срок годности, и из-за неправильного хранения могут портиться, терять вкус и аромат.

Поэтому точно стоит избегать шкафчиков, расположенных прямо над плитой – где есть источник тепла и пара.



Приправы следует хранить внимательно / Фото Pexels

Средства для чистки и бытовая химия

Средство для мытья посуды будет логично держать у раковины, но далеко не все средства для уборки должны быть под рукой на кухне.

Многие из тех средств, используемых для уборки, содержат достаточно агрессивные химические вещества, и вы можете рисковать случайным заражением, если хранить их слишком близко к пище и продуктам.