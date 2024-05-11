Впливають на сон та емоційний стан: що не можна тримати у спальні

Експерти з феншую добре знають, що має стояти в спальні, а від чого варто позбутися. У звичайному житті ми можемо не помічати проблеми, однак до цього питання варто віднестися серйозно та уникати речей, які погано впливатимуть на ваш загальний стан у майбутньому.

Фахівчиня з феншую Джемма, яка веде свій особистий блог в інстаграмі, розповіла, що деяких речей у спальні треба уникати, щоб забезпечити собі спокійний та здоровий сон.

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Спальня – це місце, де ми відновлюємося та заряджаємося енергією. Головне, що там має бути – ліжко та тумбочка для книг, а всі інші додаткові речі можуть бути зайвими. Що саме не рекомендовано мати у спальні за словами експертки – читайте далі.

Телевізор

Екран телевізора випромінює світло, яке може порушити природний цикл сну та затримати вироблення мелатоніну. Цей гормон відповідає за сон. Перегляд телевізора перед сном може збуджувати мозок, тож заснути буде важче. А ще фахівчиня каже, що телевізор може погано впливати на інтимні стосунки між партнерами.

Рослини

Джемма не дуже радить тримати у спальні вазони. Попри те, що вони здатні очищувати повітря чи створювати затишну атмосферу, у них міститься багато енергії Ян, яка не сприяє спокою, який є необхідний для здорового сну. Деякі рослини навіть забирають кисень, а це впливає на якість сну.

Погано на наш стан можуть впливати й квіти, до прикладу, лілії. Вони поглинають кисень, тож ви можете відчувати посилений біль голови.



Експертка з феншую не радить тримати рослини у спальні / Фото Pexels

Акваріум

Розташування акваріуму у спальні має негативний вплив, а все тому, що рухлива вода та живі рибки – це джерело енергії Ян, яка порушує спокій та розслаблення, які необхідні для здорового сну.

Щоб забезпечити гармонію у своїй оселі, постарайтеся відмовитися від цих кількох речей, щоб забезпечити собі спокійний відпочинок.