5 речей, які не можна викидати перед Новим роком: можете притягнути біду

Якщо ви взялися за генеральне прибирання перед зимовими святами, може виникнути спокуса викинути старі речі, які вже не потрібні вдома. Втім, з деякими з них варто почекати до кінця зими.

Езотерики вірять, що кожна річ у домі має свою неповторну енергетику, повідомляє 24 Канал. І деякі з цих речей не можна викидати під час новорічних свят, адже так ви ризикуєте накликати не себе невдачі та біди.

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Святкові прикраси

Кожного року під час перегляду коробки з прикрасами несподівано з'ясовується, що частина з них вже зламалася, або просто стала неактуальною. Ви можете не вішати ці прикраси на ялинку, але викидати їх відразу ж не варто.

Народні прикмети свідчать, що цією дією ви можете зруйнувати позитивну енергію дому, тож краще зачекати до моменту, поки ви приберете ялинку, і тільки тоді позбуватися зайвих декорацій.

Улюблений одяг

Іноді улюблений одяг вже стає настільки потертим, що єдине, що залишається з ним зробити – це викинути. Ось тільки робити це протягом зимових свят не радять, адже одяг, особливо той, що ви часто носили, зберігає у собі енергію та спогади. І якщо ви викинете його прямо зараз, це може позбавити дім позитивної енергії.

Сувеніри з подорожей

Ці речі, звісно ж, також несуть приємні спогади та враження про нові місця. І навіть якщо ви думаєте, що сувенір не вписується у ваш інтер'єр, не варто його викидати – краще заховати його. Також езотерики вірять, наче викидання сувенірів може призвести до втрати зв'язку з пригодами та зменшення внутрішнього багатства.



Сувеніри не варто викидати з дому / Фото Pexels

Картини

Викидати витвори мистецтва взимку, під час свят, суворо заборонено: це начебто може призвести до творчої кризи протягом наступного року. До речі, просто віддавати їх знайомим також не варто. Набагато краще буде продати картини чи статуетки, які вам більше не до вподоби, за символічну суму. Так ви зможете уникнути потенційних негативних наслідків.

Посуд

Викидати посуд з дому напередодні Нового року – це зовсім невдала прикмета. Набагато краще буде почекати кінця зими. Вважається, що з усього кухонного начиння саме посуд несе найбільше енергетики – як позитивної, так і негативної.