Якщо останнім часом у вас майже не лишається енергії та сил, це привід замислитися та перевірити, чи не зберігаєте ви у себе вдома небезпечні речі, повідомляє 24 Канал. І якщо вони таки є, краще їх позбутися якомога швидше.

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Брудні вікна

Звісно, виносити на вулицю вікна не варто, а ось помити їх – цілком. Предки вважали вікна очима господарів житла. І брудні вікна можуть красти вашу позитивну енергетику та замінювати її на втому, виснаження та негатив.

Якщо скло брудне, ви не зможете також побачити дійсність, а натомість будете губитися у своїх думках.

Забуті під ліжком речі

Попри те, що ліжко може здаватися ідеальним сховком для багатьох речей, дуже легко про них забути, щойно вони опиняються поза межами досяжності. І час від часу простір під ліжком потрібно перевіряти, адже давно забуті речі можуть своєю енергетикою впливати на людину, що спить.

Побите дзеркало

Якщо на вашому дзеркалі з'явилася тріщина, зберігати вдома його не варто. Предки були переконані, що дзеркало – це наче портал у потойбічний світ, і коли воно розбивається, негатив може проникнути у ваше житло.

Та сама прикмета стосується і битого посуду, тож якщо він надщерблений, краще замінити чашки та тарілки на нові.

Деякі кімнатні рослини

Ви могли про це й не підозрювати, та чимало рослин, які ви з любов'ю вирощуєте на підвіконні, насправді таять небезпеку для вас. Річ у тому, що квіти можуть бути наче вампірами, що харчуються енергією господаря та позбавляють життєвих сил. А деякі з них, наприклад, не терплять присутності чоловіка в домі, тому можуть зіпсувати стосунки чи навіть спровокувати розрив.



Не всі кімнатні рослини мають хорошу енергетику / Фото Pexels

Драні шкарпетки

Що може бути небезпечного у шкарпетках з діркою на п'ятці? Виявляється, вони прирікають свого власника на невдачі, навіть якщо їх не носити, а просто тримати у шафі. Тож щойно ви помітили дірку на шкарпетці, її потрібно або заштопати, або ж просто викинути.