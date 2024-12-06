Если в последнее время у вас почти не остается энергии и сил, это повод задуматься и проверить, не храните ли вы у себя дома опасные вещи, сообщает 24 Канал. И если они таки есть, лучше от них избавиться как можно скорее.

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Грязные окна

Конечно, выносить на улицу окна не стоит, а вот помыть их – вполне. Предки считали окна глазами хозяев жилья. И грязные окна могут воровать вашу положительную энергетику и заменять ее на усталость, истощение и негатив.

Если стекло грязное, вы не сможете также увидеть действительность, а вместо этого будете теряться в своих мыслях.

Забытые под кроватью вещи

Несмотря на то, что кровать может казаться идеальным тайником для многих вещей, очень легко о них забыть, как только они оказываются за пределами досягаемости. И время от времени пространство под кроватью нужно проверять, ведь давно забытые вещи могут своей энергетикой влиять на человека, спящего.

Побьете зеркало

Если на вашем зеркале появилась трещина, хранить дома его не стоит. Предки были убеждены, что зеркало – это как портал в потусторонний мир, и когда оно разбивается, негатив может проникнуть в ваше жилье.

Та же примета касается и битой посуды, поэтому если она надщерблена, лучше заменить чашки и тарелки на новые.

Некоторые комнатные растения

Вы могли об этом и не подозревать, но многие растения, которые вы с любовью выращиваете на подоконнике, на самом деле таят опасность для вас. Дело в том, что цветы могут быть как вампирами, питающихся энергией хозяина и лишают жизненных сил. А некоторые из них, например, не терпят присутствия мужчины в доме, поэтому могут испортить отношения или даже спровоцировать разрыв.



Не все комнатные растения имеют хорошую энергетику / Фото Pexels

Драные носки

Что может быть опасного в носках с дыркой на пятке? Оказывается, они обрекают своего владельца на неудачи, даже если их не носить, а просто держать в шкафу. Поэтому как только вы заметили дырку на носке, ее нужно или заштопать, или же просто выбросить.