Езотерики вірять, що деякі особисті речі нізащо не можна просто відправляти у сміття – адже лихі люди можуть використати їх згодом, аби накликати на вас неприємності, бідність та навіть проблеми зі здоров'ям, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

Цікаво Столове наряддя буде блищати від чистоти: потрібен тільки шматочок фольги

Через це радять позбуватися цих речей іншим способом.

Які речі не можна викидати у смітник?

Сумка чи гаманець

В жодному випадку не варто залишати їх у смітнику – здавна аксесуари асоціюються з фінансовим добробутом. І втративши їх, можна так само позбутися своєї удачі та багатства, натомість притягнути до себе злидні.

Особливо небезпечно буде, якщо хтось лихий забере ваш гаманець та почне ним користуватися. Раніше ми вже розповідали, як правильно викинути старий гаманець, аби не привабити до себе неприємності.

Потрібно оновити гардероб? На Промі знайдеться все: від стильного буденного вбрання до розкішних образів на свято. Приємні ціни, популярні бренди, можливість сплачувати частинами та безплатна доставка "Для своїх". Модники точно оцінять, а гаманець не спорожніє.

Хліб

До хліба предки завжди ставилися з великою повагою, і навіть коли він зіпсувався, його не можна викидати у сміття – вірили, що тоді родина ніколи не буде ситою. Окрім того, викидання хліба може залучити в дім сварки, конфлікти та скандали.

Якщо хліб зіпсувався, краще віддати його якійсь тварині чи пташці.



Предки ніколи не викидали хліб / Фото Pexels

Спідня білизна

Якщо викинути спідню білизну, можна порушити гармонію в парі – а іноді це може привабити навіть розлучення. Для того, аби цього не відбулося, радять рвати непотрібну білизну чи палити її.

Дитячий одяг

На дитячий одяг дуже легко навести прокльони, пристріт чи псування – і чим можуть скористатися недоброзичливці. Тож радять краще віддати цей одяг нужденним, або ж спалити його.

Віник

Віник вважається потужним оберегом дому, і тому його ніколи не можна було викидати. Він належав відьмам та домовим, і якщо позбутися від нього неправильно, це може притягти чимало неприємностей у ваш дім. Набагато кращим рішенням буде закопати виник якомога далі від дому, або ж спалити його.