Речі, які ніколи не можна викидати в смітник: це треба запам'ятати

Чимало людей добросовісно сортують сміття й викидають папір та пластик в різні контейнери, а залишки харчових продуктів у сміттєвий пакет. Щоб не призвести до неприємних факторів, потрібно знати, що деякі речі не можна викидати у сміттєвий ящик.

Основною проблемою таких речей є те, що у їхньому складі містяться шкідливі речовини, пише 24 Канал. При неправильній утилізації вони потрапляють на загальне сміттєзвалище, далі в ґрунт, а вже з нього – в ґрунтові води. Відповідно, певні речі несуть небезпеку не лише для людини, але й навколишнього середовища.

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Електронні пристрої

Не можна просто так викидати в сміття старі телефони чи ноутбуки, навіть якщо ви ними не користуєтеся. Вони містять хімічні сполуки, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Такі пристрої потрібно утилізовувати за призначенням.

Батарейки

Вже більшість людей це знають, однак треба запам’ятати, що в складі батарейки міститься багато шкідливих металів, які можуть накопичуватися в організмі. На звалищах верхній шар руйнується, а тому свинець, ртуть, цинк, марганець та ніколь потрапляють в ґрунт та ґрунтові води.

Виявляється, одна батарейка може забруднити аж 400 літрів води, 20 квадратних метрів ґрунту, а кілька десятків батарейок на грядці призведуть до того, що на ділянках ніколи не буде урожаю.

Здавати батарейки потрібно в пункти збору, де вони збираються у спеціальні ящики й передаються на відповідну утилізацію.

Лампочки

Енергоощадні лампочки є особливо небезпечними. Вони наповнені парами ртуті, тож є шкідливими для людини й природи. Їх не можна викидати в сміття й треба здавати на відповідну утилізацію.



Енергоощадні лампочки не можна викидати в смітник / Фото Pexels

Протерміновані ліки

Не викидайте у сміття протерміновані баночки з ліками. Своїм хімічним складом фармацевтичні засоби також отруюють ґрунт та є небезпечними для бездомних тварин.

Аерозольні балончики

Викидати можна в сміття лише повністю порожні балончики. Якщо ж всередині ще є рідина, то під тиском інших відходів вони можуть вибухнути й спричинити пожежу.

Розбиті термометри

У термометрі міститься 500 міліграмів небезпечної ртутної речовини. Під час розбиття пари ртуті осідають на поверхнях, тож є шкідливими для здоров’я. Зверніться до ДСНС, щоб правильно утилізувати ртутний термометр.