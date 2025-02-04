Вещи, которые никогда нельзя выбрасывать в мусорку: это надо запомнить

Многие добросовестно сортируют мусор и выбрасывают бумагу и пластик в разные контейнеры, а остатки пищевых продуктов в мусорный пакет. Чтобы не привести к неприятным факторам, нужно знать, что некоторые вещи нельзя выбрасывать в мусорный ящик.

Основной проблемой таких вещей является то, что в их составе содержатся вредные вещества, пишет 24 Канал. При неправильной утилизации они попадают на общую свалку, далее в почву, а уже из него – в грунтовые воды. Соответственно, определенные вещи несут опасность не только для человека, но и окружающей среды.

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Электронные устройства

Нельзя просто так выбрасывать в мусор старые телефоны или ноутбуки, даже если вы ими не пользуетесь. Они содержат химические соединения, которые могут загрязнять окружающую среду. Такие устройства нужно утилизировать по назначению.

Батарейки

Уже большинство людей это знают, однако надо запомнить, что в составе батарейки содержится много вредных металлов, которые могут накапливаться в организме. На свалках верхний слой разрушается, а потому свинец, ртуть, цинк, марганец и николь попадают в почву и грунтовые воды.

Оказывается, одна батарейка может загрязнить до 400 литров воды, 20 квадратных метров почвы, а несколько десятков батареек на грядке приведут к тому, что на участках никогда не будет урожая.

Сдавать батарейки нужно в пункты сбора, где они собираются в специальные ящики и передаются на соответствующую утилизацию.

Лампочки

Энергосберегающие лампочки являются особенно опасными. Они наполнены парами ртути, поэтому вредны для человека и природы. Их нельзя выбрасывать в мусор и надо сдавать на соответствующую утилизацию.



Энергосберегающие лампочки нельзя выбрасывать в мусорку / Фото Pexels

Просроченные лекарства

Не выбрасывайте в мусор просроченные баночки с лекарствами. Своим химическим составом фармацевтические средства также отравляют почву и опасны для бездомных животных.

Аэрозольные баллончики

Выбрасывать можно в мусор только полностью пустые баллончики. Если же внутри еще есть жидкость, то под давлением других отходов они могут взорваться и вызвать пожар.

Разбитые термометры

В термометре содержится 500 миллиграммов опасного ртутного вещества. Во время разбития пары ртути оседают на поверхностях, поэтому вредны для здоровья. Обратитесь в ГСЧС, чтобы правильно утилизировать ртутный термометр.