Ці 3 знахідки під дверима можуть принести біду: остерігайтеся їх

Під дверима свого дому чи навіть кімнати іноді можна знайти несподівані предмети, і деякі з них віщують не надто приємні речі. Тож з такими предметами варто виявляти особливу обережність.

Наші пращури вірили, що підкласти річ під двері могли заздрісники чи недоброзичливці, і такі речі мали свою негативну енергетику. І три предмети використовували особливо часто, пише "Радіо Трек".

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Голка

Езотерики переконані, що підклад з голки може бути одним із найбільш небезпечних. І, як правило, його робили люди, які не знали про жодні "магічні" практики, а просто хотіли напакостити сусідам.

Тож якщо біля вхідних дверей чи на одвірку ви побачили встромлену шпильку чи голку, діставати голими руками її не варто. Спершу вдягніть рукавички або замотайте голку газетою. В дім заносити таку річ також не варто – натомість краще викинути знахідку на перехресті чи у воду, перед цим зламавши її.

Куряче яйце

Раніше за допомогою курячого яйця недоброзичливці насилали на жителів будинку хвороби на невдачі. І якщо таке яйце занести у дім, або ж випадково наступити на нього, тоді на людину начебто можуть посипатися нещастя одне за одним.

Для того, аби позбутися негативного впливу від яйця, його потрібно винести за межі подвір'я на лопаті чи совку. І також не торкайтеся його руками – навіть у рукавичках. Та коли викидаєте яйце, пам'ятайте, що хтось може його знайти – наприклад, тварина. Тож краще його спалити чи викинути у проточну воду.



Куряче яйце брати руками не варто / Фото Pexels

Земля та сіль

Цю знахідку вважали найстрашнішою та найсильнішою, і підклад з солі та землі часто робили під килимком біля дверей, у поштовій скриньці, біля порогу. Зі знахідкою потрібно вчиняти так само як і з рештою – відправити її у вогонь.

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Звісно, земля не горить, але вогонь може позбавити її негативної енергії. Та після такої знахідки три дні потрібно бути максимально обережними з іншими людьми: не приймати гостей і не брати чужих речей, а також нікому не давати своїх.