Досвідчені фахівці знають, що сіль та сода найкраще допомагають прочистити труби, пише "Sante +". Сода має дезінфікуючі властивості, а сіль – абразивні, тож разом ця суміш ідеально підходить для усунення жиру в трубах. Сіль та бікарбонат натрію (сода) здатні розчинити навіть застарілі відкладення жиру.

Читайте також Чим треба мити холодильник: цей інгредієнт здивує та вразить всіх

Як сіллю прочистити труби

50 грамів солі та соди треба змішати у рівних пропорціях та додати їх в склянку теплої води. Розчин треба вилити у раковину з використанням вантуза, аби створити вакуумний рух. Після цього увімкніть гарячу воду та промийте трубу. Ця процедура усуне неприємні запахи та засмічення.

Також труби добре прочищає поєднання солі та оцту. Разом вони створюють таку хімічну реакцію, яка нейтралізує мікроби та прибирає будь-яке заблокування в трубах. А ще взаємодія лужної солі та кислого оцту розщеплює жирні залишки та бруд.



Лайфхаки щодо використання солі в побуті / Фото Pexels

У 250 міліграмах оцту треба розчинити 120 грамів солі. Отриману суміш залийте в каналізацію, закрийте отвір й залишіть на 30 хвилин. Далі промийте трубу гарячою водою з використанням засобу для миття посуду.

А ще сіль можна використовувати самостійно. Вона підійде для використання у випадку, якщо труби є не сильно забитими. Промивання солоною водою стане таким собі профілактичним засобом, який буде підтримувати труби в гарному стані тривалий час.

Для цього потрібно набрати 1 літр дуже гарячої води та розчинити в ній 50 грамів солі. Цю солону воду треба влити в раковину та залишити стікати по трубі на певний час, а потім змити водою. Цей метод знищить мікроби та мікроорганізми, які могли накопичитися у каналізації.