Ніколи не залишайте ці речі на столі вночі: запросите бідність в дім

Стіл, і особливо кухонний – це предмет, що традиційно асоціюється з достатком, адже саме на нього виставляють їжу. І тому є деякі речі, які краще на ньому не залишати.

Езотерики переконані, що прості дії, яким більшість людей навіть не надають значення, насправді можуть призвести до неприємних і небажаних результатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Зокрема, застерігають від того, аби залишати деякі речі на столі на ніч.

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Що не можна класти на стіл на ніч?

Чимало прикмет пов'язані з тим, які предмети не можна залишати на столі вночі – інакше можна накликати біду на всю свою родину. З одного боку, повір'я стверджують, що стіл ніколи не має бути порожнім, і на ньому завжди має лежати принаймні скатертина. До того ж вона має бути чиста та ціла, без дірок.

Окрім того, на столі можуть бути солодощі – цукерки чи мед. якщо їх немає, тоді можна залишати на столі цукорницю. Але є кілька речей, які категорично заборонено залишати на столі на ніч.

Подушка

На столі ніколи не має лежати подушка, навіть якщо це просто звичайна подушечка для голок. Предки вірили, що вона може не тільки закликати нещастя в оселю, але й притягнути хвороби на власника подушки та усіх інших членів родини.

Гребінець

Не можна ставити на стіл і гребінець – він начебто накликає скандали і сварки – особливо, якщо залишити його на ніч.



Гребінець не варто залишати на столі / Фото Pexels

Ключі та замки

Вони, виявляється, сприяють бідності – начебто обрубують усі фінансові потоки у будинку. Ключі потрібно завжди залишати на своєму місці, і цим місцем не може бути стіл.

До слова, раніше ми розповідали, які речі в домі блокують фінансові потоки – потрібно їх викинути.

Порожній посуд

Це – ще одна річ, що може накликати злидні на родину. Він символізує нестачу, і тому радять прибирати посуд зі столу одразу ж після того, як він спорожніє.

Ножі та ножиці

Якщо вже на столі й лежать ножиці, вони обов'язково мають бути у своєму закритому стані – інакше ж на людину чекають хвороби та скандали у домі. А ось ножі можуть закликати у дім нечисту силу – начебто залишеним на ніч ножем може скористатися лукавий, аби нашкодити людям, що живуть в оселі.